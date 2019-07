POL-HAM: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) – Eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Hamm wurde

am Mittwoch, 10. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße

schwer verletzt. Die 56-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr auf dem Radweg

unweit des Vorheider Wegs stadtauswärts. Sie fuhr auf einen

63-jährigen Radfahrer auf, der in die gleiche Richtung fuhr. Die

Radfahrerin stürzte und wurde anschließend von einem Krankenwagen in

ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt

wird. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

