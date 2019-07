POL-KA: (Enzkreis) Knittlingen – Schlichtungsversuch endet blutig

Knittlingen (ots) – Am Mittwoch kamen der 18-jährige Geschädigte

und dessen 15-jährige Freundin zu einem 24-jährigen Bekannten zu

Besuch, um einen vorausgegangenen Streit zu klären. Im Verlauf des

Schlichtungsgespräches eskalierte die Situation gegen 17:40 Uhr

erneut und der Bekannte stieß den Geschädigten gegen die Brust, so

dass dieser nach hinten fiel. Unglücklicherweise fiel er hierbei

durch den Glaseinsatz der Eingangstüre und wurde durch eine

Glasscherbe am Rücken verletzt. Danach flüchtete der Geschädigte aus

der Wohnung und wurde von Passanten auf der Straße angetroffen. Der

Verletzte wurde durch einen von den Passanten verständigten Notarzt

vor Ort behandelt und anschließend mit dem Krankwagen ins Krankhaus

verbracht. Der Täter konnte kurz danach in seiner Wohnung angetroffen

und festgenommen werden.

