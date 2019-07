POL-KS: Gem. Schwalmstadt-Treysa, B 454 Tödlicher Verkehrsunfall – 35-jähriger Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Kassel (ots) – Heute Nachmittag ist es auf der Bundesstraße 454

zwischen Wiera und Treysa zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen,

bei dem ein Fahrer tödlich verletzt, ein weiterer Fahrer und eine

Beifahrerin schwer verletzt wurden.

Ein 79-jähriger Fahrer aus Wiera befuhr mit seinem Pkw VW Tiguan

die B 454 aus Richtung Wiera in Richtung Treysa. Ca. 150 m nach der

Einfahrt Silberwäldchen ist der 79-Jährige mit seinem Pkw im

Kurvenbereich aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren

und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw BMW 1 zusammengestoßen.

Durch den Zusammenstoß wurde der BMW über die Leitplanke katapultiert

und kam im angrenzenden Feld zum Liegen. Der 35-jährige BMW-Fahrer

aus Stadtallendorf musste von Retttungskräften aus dem Pkw-Wrack

befreit werden. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am

Unfallort verstarb. Der 79-jährige Tiguan-Fahrer wurde mit

lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein

Kasseler Krankenhaus geflogen. Die 73-jährige Beifahrerin des

Tiguan-Fahrers wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus nach Marburg transportiert. Die Unfallstelle war bis ca.

18.50 Uhr voll gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein

Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Beide Fahrzeuge erlitten

Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 65.000,- Euro geschätzt.

