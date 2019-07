BAB 6/ AS Sinsheim Süd/ AS Sinsheim (ots) – Die Bergungs– und

Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen, so dass die Sperrungen kurz

nach 20.00 Uhr aufgehoben werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.