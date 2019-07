POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und Unfallflucht, Prerow,LK VR

Barth (ots) – Am 10.07.2019 ereignete sich auf der L 21 zwischen

Zingst und Prerow ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern und

einem PKW bei welchem die Radfahrer leicht verletzt wurden. Ein 84

jähriger Opel Fahrer befuhr die L 21 aus Richtung Prerow in

Richtung Zingst. Hier wollte er zwei auf der Fahrbahn in gleicher

Richtung fahrende Radfahrer überholen. Hierbei streifte er einen 64

jährigen Radfahrer, so dass er in weiterer Folge stürzte und sich

leicht verletzte. Die 53 jährige, hinter ihm fahrende Radfahrerin

stürzte über den ersten Radfahrer und verletzte sich ebenfalls

leicht. Danach verließ der PKW-Fahrer unerlaubt den Unfallort. Er

konnte jedoch durch Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht werden

und kehrte zurück. Die Radfahrer wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Es wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie

fahrlässiger Körperverletzung gegen den Opel Fahrer ermittelt.

