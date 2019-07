FW-MG: kleine Ursache mit großer Wirkung – starke Rauchentwicklung in einem Schuhgeschäft

Mönchengladbach-Stadtmitte, 10.07.2019, 14:46 Uhr, Hindenburgstraße (ots) –

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem

Wohn- und Geschäftshaus an der Hindenburgstraße gerufen.

Mitarbeiterinnen eines Schuhgeschäftes stellten eine starke

Rauchentwicklung in ihrem Ladenlokal fest.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Geschäft stark verraucht.

Sofort wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz mit einem

C-Strahlrohr zur Erkundung und Brandbekämpfung eingesetzt. Unter

einer Kellertreppe waren, aus bisher unbekannter Ursache, Kartonagen

in Brand geraten. Nach Abschluss der Löscharbeiten mussten der Keller

und der Verkaufsbereich im Erdgeschoss aufwendig mit einem

Hochleistungslüfter entraucht werden. Anschließend konnte das

Fachgeschäft für den weiteren Verkauf frei gegeben werden.

Durch das vorbildliche Verhalten der Mitarbeiterinnen wurde das

Schuhgeschäft sofort geräumt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleitungszug der Feuer- und

Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer-

und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Markus Hallen

