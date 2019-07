FW-DO: 10.07.2019 – Küchenbrand in Dortmund Hombruch Rettung aus verrauchter Wohnung

Dortmund (ots) –

Die Feuerwehr Dortmund wurde am 10.07.19 gegen 14:15 Uhr zu einem

Feuer in Dortmund Hombruch alarmiert. Der ersteintreffende

Rettungswagen gab für die noch anrückenden Feuerwehrkräfte bereits

durch, dass aus einem Fenster einer Wohnung in der

Deutsch-Luxemburger Straße Rauch aufsteigt. Bei Eintreffen der

Feuerwehrkräfte wurde die Wohnung im 3. Obergeschoss lokalisiert und

umgehend ein Trupp zur Menschenrettung eingesetzt. Da niemand aus der

verschlossenen Wohnung antwortete, öffnete der Angriffstrupp die Tür

zur Wohnung gewaltsam. Der Wohnungsinhaber wurde kurze Zeit später in

der Wohnung aufgefunden und umgehend zur medizinischen Versorgung dem

Rettungsdienst zugeführt. Parallel wurde die Brandbekämpfung in der

Küche eingeleitet und das Feuer gelöscht. Der Brand wurde vermutlich

durch angebranntes Essen auf einen nicht abgeschalteten E-Herd

ausgelöst. Abschließend wurde die Wohnung mit einem

Hochleistungslüfter von Rauch befreit. Der Wohnungsinhaber wurde zu

weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 4 und 8 sowie

der Rettungswache 18 beteiligt.

