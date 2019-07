BPOL NRW: Schlag von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft Über 300 Bundespolizeibeamte durchsuchen 16 Bordelle und Wohnungen. Haftbefehle gegen zwei Hauptbeschuldigte vollstreckt.

NRW – Sankt Augustin, Aachen, Düren, Eschweiler, Ludwigshafen (ots) –

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und

Bundespolizei NRW

Schleusung, Prostitution und Ausbeutung: Schlag von

Staatsanwaltschaft und Bundespolizei gegen Netzwerk der Organisierten

Kriminalität. Über 300 Bundespolizeibeamte durchsuchen 16 Bordelle

und Wohnungen. Haftbefehle gegen zwei Hauptbeschuldigte vollstreckt.

Am 10. Juli 2019 haben über 300 Beamte der Bundespolizei im

Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen ab den Mittagsstunden

zeitgleich 16 Bordelle, Wohnungen und sonstige Objekte durchsucht.

Zwei Haftbefehle gegen die beiden Haupttäter wurden durch die

Bundespolizei in Düren vollstreckt. Der Schwerpunkt der

Einsatzmaßnahmen lag im Raum Aachen und Düren.

Neben den beiden vorgenannten Verhaftungen stellte die

Bundespolizei im Zuge der Exekutivmaßnahmen sieben weitere

Beschuldigte sowie sieben unerlaubt aufhältige Personen fest. Zudem

wurden acht Zeugen als Opfer vernommen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt (10.07.2019, 16:30 Uhr) stellten die

Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter Laptops,

Mobiltelefone, Personaldokumente, Geschäftsunterlagen,

Arbeitsverträge sowie sonstige verfahrensrelevante Papiere und

Dokumente. Zudem wurden über 4.200 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Hinweis: Die Einsatzmaßnahmen dauern weiter an. Vor diesem

Hintergrund handelt es sich bei den vorgenannten Feststellungen um

ein vorläufiges erstes Zwischenergebnis. Ggf. erfolgt im Laufe des

11. Juli 2019 eine ergänzende Pressemitteilung.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine Gruppierung der

Organisierten Kriminalität (OK), der im Kern 17 Beschuldigte

zuzurechnen sind.

Hierbei handelt es sich um 12 Männer und 5 Frauen im Alter von 25

bis 66 Jahren mit vorwiegend deutscher (11) Staatsangehörigkeit, Drei

Beschuldigte kommen aus Simbabwe, ein Beschuldigter aus der Türkei

und je eine Beschuldigte stammen aus Äthiopien und Polen. Bei den

beiden Hauptbeschuldigten, die heute in Düren verhaftet wurden,

handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus Simbabwe und eine

62-jährige Deutsche russischer Herkunft.

Der Tätergruppierung konnten bis heute über 60 Schleusungen

nachgewiesen werden.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen Scheinfirmen zur Vermittlung

von Künstlern, Artisten und Tänzern zu betreiben. Durch diese

Scheinfirmen sollen die Beschuldigten afrikanische Artisten und

Künstler in deren Heimatländern bei sogenannten Castings angeworben

haben.

Den Artisten und Künstlern wurde in Deutschland eine Unterkunft,

ein Arbeitsvertrag mit ausreichendem Verdienst und

Krankenversicherung sowie Verpflegung während der Auftritte

versprochen. Die Arbeitsverträge und Bescheinigungen über die

Krankenversicherung wurden für die Beantragung eines Visums für die

Einreise in das Bundesgebiet genutzt.

Unmittelbar nach Ankunft in Deutschland wurden die Artisten und

Künstler ausgebeutet. Es wurden weder die vertraglich vereinbarten

Arbeitsentgelte gezahlt noch menschenwürdige Unterkünfte gestellt.

Die Artisten und Künstler wurden mit fensterlosen Transportern zu

verschiedenen Auftritten auf der Straße oder in Zirkussen verbracht

und gezwungen, ihre Einnahmen an die Beschuldigten abzugeben. Dabei

wurden sie u.a. auch mit dem Tode oder mit Gewalt gegen ihre Freunde

und Familien in den Heimatländern bedroht. Als Unterkunft wurden

verschiedene Wohnwagen, Wohnungen oder Lagerstätten, größtenteils in

einem desolaten Zustand, zugewiesen.

Die Beschuldigten stehen zudem im Verdacht russischen Tänzerinnen

fiktive Arbeitsverträge und Tourneepläne zu erstellen, so dass diese

damit ins Bundesgebiet einreisen und hier in Bordellen der

Beschuldigten der Prostitution nachgehen.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Köln führt das

entsprechende Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft

Aachen seit August 2018. Dem Verfahren zugrunde liegen u.a. die

Straftatbestände der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern

gemäß § 96 AufenthG, des Menschenhandels gemäß § 232 StGB,

Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt gemäß § 266a StGB

sowie wegen Steuerhinterziehung nach § 370 AO). Bei einer

entsprechenden Verurteilung erwartet die Beschuldigten mehrjährige

Freiheitsstrafen.

Hierzu der Präsident der für Nordrhein-Westfalen zuständigen

Bundespolizeibehörde mit Sitz in Sankt Augustin Andreas Jung: „Mit

diesem Einsatz ist ein Ermittlungserfolg gegen ein

menschenverachtendes Schleusernetzwerk gelungen. Den Kriminellen geht

es nur um die persönliche Bereicherung. Organisierte

Schleusungskriminalität steht oft am Anfang für weitere Straftaten.

Dem konnte in diesem Fall mit dem heutigen Einsatz ein Ende gesetzt

werden.“

