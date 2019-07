POL-BS: Nach Tötungsdelikt in einer Kneipe – Wer kennt den Mann?

Braunschweig (ots) –

05.07.2019, 17.11 Uhr Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße

Nach einem Streit, der am vergangenen Freitag für eine 60-jährige

Frau tödlich endete, arbeitet die Polizei weiter intensiv in enger

Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig an der Aufklärung

des Falles.

Das Opfer geriet am Freitagnachmittag mit einem ungefähr 25 Jahre

alten Mann in Streit. Im Zuge dessen fügte der Mann der Frau eine

Stichverletzung zu, an der die 60-Jährige noch auf dem Weg ins

Krankenhaus verstarb.

Neben der Auswertung der vorhandenen Spuren und Zeugenaussagen

wurde auch unterschiedliches Bildmaterial gesichtet.

Dem zu Folge soll der Tatverdächtige etwa 25 Jahre alt und zirka

170 cm groß sein, einen Dreitagebart oder Vollbart haben und dunkle

Bekleidung sowie ein dunkles Base-Cap getragen haben.

Bei der getragenen Jacke handelt es sich um eine schwarze Jacke

mit dunklen Applikationen, wie es auf dem zusätzlichen Bild zu

erkennen ist. Ebenso sind die breiten Schnürsenkel der Turnschuhe

schwarz. Die Farben sind auf Grund der vorherrschenden

Lichtverhältnisse auf den großen Bildern fälschlicherweise hell

dargestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig gab das Amtsgericht

Bilder des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung frei.

Wer Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes geben kann,

wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0531/476-2516 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

