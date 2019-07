POL-E: Essen: Polizei nimmt Wechseltrick-Betrüger fest

Essen (ots) – Essen: Polizei nimmt Wechseltrick-Betrüger fest

45327 E.-Katernberg: In einem Wettgeschäft auf der Ückendorfer Straße

versuchte ein Betrüger am Dienstagabend (9. Juli) durch den

klassischen Wechseltrick Bargeld zu erlangen. Der 54-jährige Betrüger

betrat gegen 18.50 Uhr das Wettgeschäft. Er fragte, ob der

Mitarbeiter des Wettgeschäftes (26) ihm einen 50-Euro-Schein wechseln

könne. Während der Mitarbeiter bereitwillig die Kasse öffnete und ihm

das Geld wechseln wollte, verwirrte er den Mitarbeiter mit ständig

neuen Angaben des gewünschten Wechselgeldes. Den 50-Euro-Schein

behielt der 54-Jährige zunächst jedoch für sich. Nach kurzer Zeit

ahnte der Mitarbeiter, dass er vermutlich abgelenkt werden sollte.

Nachdem er den Verdacht hatte, mit einem Wechseltrick getäuscht zu

werden, brachte er den Geldschein in seine Gewalt und informierte er

die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten zeitnah fest, dass der

Mann bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt ist. Er

wurde vorläufig festgenommen. Glücklicherweise war der mutmaßliche

Wechseltrick-Betrüger in diesem Fall nicht erfolgreich. /JH

