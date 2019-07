POL-E: Essen: Polizei sucht Michael K. – Fotofahndung nach vermissten Essener – Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Essen (ots) –

45117 E.-Stadtgebiete: Seit Montag, 8. Juli, sucht die Polizei den

vermissten Essener Michael K. Michael K. wurde bereits im November

letzten Jahres von der Familie als vermisst gemeldet, konnte dann in

Steele angetroffen werden (Wir berichteten am 29. November 2018). Er

ist psychisch erkrankt und ist möglicherweise in suizidaler Absicht

von der Wohnung seiner Mutter abgängig. Eine Suche mit

verschiedensten Einsatzmitteln (Mantrailerhunde/Flächenspürhunde)

blieb leider bislang ohne Ergebnis. Auch eine bundesweite Fahndung

brachte nicht den erwünschten Erfolg. Nun hofft die Polizei, dass die

Bevölkerung die Fahndungsmaßnahmen unterstützt. Michael K. ist zirka

180 cm groß, dünn, hat schütteres dunkelblondes Haar und trägt eine

auffällige Brille. Er ist bekleidet mit einem hellgrauen Poloshirt,

einer hellgrauen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen. Möglicherweise

hält sich K. in einem Waldstück/Grünfläche auf. Daher werden

insbesondere Spaziergänger gebeten, in den Wäldern nach dem

Vermissten Ausschau zu halten. Bei Antreffen sollte augenblicklich

die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden. Weiterhin besteht

die Möglichkeit, über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 mit dem

Kriminalkommissariat 42 in Verbindung zu treten. (ChWi)

