POL-E: Mülheim an der Ruhr: 79-jährige Radfahrerin landet nach Streit in der Ruhr – Zeugen gesucht

Essen (ots) – 45468 MH.-Altstadt: Am Leinpfad fiel gestern

Nachmittag (9. Juli, 17:15 Uhr) eine 79-jährige Mülheimerin samt

Fahrrad in die Ruhr – vorausgegangen war offenbar ein Streit mit

einer 59-jährigen Mülheimerin.

Die 79-Jährige war auf dem Leinpfad in Richtung Essen unterwegs,

als sie in Höhe des Thyssenparks nach eigenen Aussagen von der

59-Jährigen geschubst wurde und daraufhin in die Ruhr fiel. Zwei

Passantinnen hatten die Seniorin anschließend aus dem Wasser gezogen.

Ihr Fahrrad wurde von der Feuerwehr aus der Ruhr geborgen.

Das Verkehrskommissariat 4 sucht Zeugen, die den Streit der beiden

Frauen beobachtet haben und Angaben zum Sturz der 79-Jährigen machen

können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer

0201/829-0 zu melden./ SyC

