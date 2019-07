POL-K: 190710-3-K Pressemeldung der Polizei Duisburg – Wer hat das Schiff im Mai losgemacht?

Köln (ots) –

Am Wochenende vor Christi Himmelfahrt (Sonntag, 26. Mai, 21 Uhr)

haben Unbekannte im Niehler Hafen ein Fahrgastschiff losgemacht. Es

trieb im Hafen und stieß gegen ein Tankmotorschiff. Zeugen haben

zuvor mehrere Jugendliche mit Bierflaschen in der Hand in diesem

Bereich beobachtet. Einer hatte einen Bart, ein weißes T-Shirt an und

eine rote Kappe auf. Zeugenhinweise nimmt das zentrale

Kriminalitätskommissariat in Duisburg unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

