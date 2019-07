POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch und bietet Termin zur Präventionsberatung an

Dormagen-Hackenbroich (ots) –

Eine Doppelhaushälfte an der Winand-Lukas-Straße, in Dormagen

wurde Ziel von Einbrechern. Zwischen Montag (08.07.), 21:00 Uhr, und

Dienstag (09.07.), 10:00 Uhr, hatten Unbekannte ein Fenster im

Erdgeschoss aufgehebelt und konnten so in die Räumlichkeiten

gelangen. Über mögliches Diebesgut können noch keine Angaben gemacht

werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen

genommen.

Eine Möglichkeit sich vor ungebetenem Besuch zu schützen, sind

technische Sicherungen. Wohnungsinhaber, die sich im Rahmen der

Kampagne „Riegel vor!“ informieren lassen möchten, wie sie zum

Beispiel ihre Fenster und Türen nachrüsten können, sind eingeladen,

an einer Beratung des Kommissariats für Kriminalprävention

teilzunehmen.

Am kommenden Montag, dem 15.07.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis

12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ist die Beratungsstelle

der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ohne vorherige

Anmeldung für Sie geöffnet. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können

Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter

02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen.

