POL-DN: Einbrecher kommt durchs offene Fenster

In der Nacht zu Dienstag stieg ein Einbrecher in eine

Erdgeschosswohnung ein. Er konnte nach kurzer Verfolgung durch den

Geschädigten gestellt werden.

Kurz vor vier Uhr wurde der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in

der Arnoldusstraße durch laute Geräusche geweckt. Bei einer Nachschau

in der Wohnung entdeckte er einen Unbekannten, der mit Laptops unter

dem Arm dabei war, durch ein offenes Fenster wieder ins Freie zu

klettern. Als der Fremde den Wohnungsinhaber erblickte, stürzte er

hinaus. Die Beute verlor er dabei. Er setzte, verfolgt von dem

Geschädigten, zur Flucht an. Nach kurzer Zeit konnte der Dieb

gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei

dem Täter handelt es sich um einen 40-jährigen marokkanischen

Staatsbürger mit Wohnsitz in Düren. Er hatte die Wohnung über ein

offenstehendes Badezimmerfenster betreten und die Laptops an sich

genommen. Da er bei Eintreffen der Beamten Krankheitssymptome zeigte,

wurde er mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo er sowohl die

Mitarbeiter des Krankenhauses als auch die Polizeibeamten beleidigte.

Außerdem trat er während der Behandlung gegen das Krankenhausbett,

sodass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Von dort wurde er

nach Untersuchung in polizeiliches Gewahrsam „entlassen“.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem

Haftrichter vorgeführt, der prüft ob eine Untersuchungshaft erlassen

wird. Darüber hinaus wird geprüft, ob der Beschuldigte möglicherweise

mit einem weiteren Einbruch in Verbindung steht.

