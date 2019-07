POL-MS: Babypuppe hilft bei der Rekonstruktion von Tathergängen nach Schütteltraumata

Münster (ots) –

Jährlich werden bis zu 400 Babys nachweislich in Deutschland Opfer

von Schütteltraumata, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. In

25 Prozent der Fälle sterben die, meist noch nicht einmal 12 Monate

alten, Säuglinge, 70 Prozent erleiden nach dem Trauma lebenslange

Hirnschäden.

Ab sofort hilft eine Babypuppe den Ermittlern der Polizei Münster

dabei, in Verdachtsfällen des „Shaken-Baby-Syndroms“, den Tathergang

zu rekonstruieren. Todesermittler Ulrich Bux erläutert: „Dieses

Phänomen ist so gefährlich, weil der Kopf eines Säuglings 25 Prozent

des Körpergewichts ausmacht. Die Nackenmuskulatur ist aber noch nicht

so weit ausgebildet, dass diese ein Schütteln kompensieren könnte.

Dazu kommt, dass die Schäden des Traumas und die damit einhergehenden

körperlichen Reaktionen erst Stunden später erkennbar sind. Dann ist

es häufig schon zu spät.“

Durch einen Beschleunigungsmesser im Kopf der Puppe kann

nachvollzogen werden, wie stark die Schüttelbewegung sich auf das

Gehirn auswirkt. Die geschädigten Areale leuchten für die

Demonstration auf.

