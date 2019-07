POL-KLE: Goch – Unfallflucht / Blauer Opel Zafira beschädigt

Goch-Kessel (ots) – Am Dienstag (9. Juli 2019) zwischen 8.40 und

15.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Kranenburger

Straße einen blauen Opel Zafira am Heck. Der Opel war auf einem

Parkplatz vor einer Firma abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

