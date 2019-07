POL-PDNW: Bad Dürkheim / Friedelsheim – ED in Baucontainer

Bad Dürkheim / Friedelsheim (ots) – Bisher unbekannte Täter

verschafften sich in der Zeit vom 05.07. – 08.07.19 gewaltsam Zutritt

zu einem Baucontainer, der an der Straßenbahnstrecke, auf einem

Feldweg zw. Mannheimer Straße und Friedelsheim abgestellt ist. In

diesem Bereich finden derzeit Bauarbeiten am Gleisbett der

Straßenbahn statt. Der Container dient als Pausenraum. Ein

Kühlschrank und Tisch wurden beschädigt. Weiterhin öffneten die

unbekannten Täter vermutlich mit einem Brennwerkzeug den Verschluss

eines Dieseltanks und zapften aus diesem ca. 500 Liter

Dieselkraftstoff ab. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Möglicherweise dieselben Täter öffneten ebenfalls im Zeitraum vom

05.07. – 08.07.19 mit einem Brennwerkzeug einen Container, der

ebenfalls an der Straßenbahnstrecke, hier aber zwischen Friedelsheim

und Gönnheim abgestellt war und entwendeten Werkzeuge und Maschinen

im Wert mehreren Tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.

06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

