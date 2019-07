POL-PPWP: Dank Zeugenhinweis: Polizei schnappt mutmaßliche Diebe

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am

Dienstag kurz vor Mitternacht die Polizei, weil er zwei männliche

Personen beobachtete, die Autoteile unter dem Zaun eines Autohandels

durchgeschoben und in einen weißen Transporter verladen haben. Der

vom Zeugen beschriebene Transporter konnte in Tatortnähe angetroffen

werden. Die Polizisten kontrollierten die beiden Insassen sowie das

Fahrzeug und tatsächlich bestätigte sich der Verdacht des Zeugen: Das

Fahrzeug war vollgeladen mit Autoteilen. An der Tatörtlichkeit

konnten die Ermittler außerdem Einbruchsspuren feststellen. Die

beiden Männer, 41 und 51 Jahre alt, wurden mit zur Dienststelle

genommen. Gegen sie wird nun ermittelt.

