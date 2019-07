POL-PDNW: Bad Dürkheim – Betrug – Warnhinweis

Bad Dürkheim (ots) – Ein bisher unbekannter Täter sprach einen

älteren Herrn an seinem Auto auf dem Parkplatz des „Toom-Baumarktes“

an und wollte ihm drei Lederjacken schenken und legte sie direkt in

sein Auto. Danach erzählte er ihm, dass seine Mutter in Italien

gestorben sei und er dringend Geld für die Heimreise, mindestens für

1 Tankfüllung seines PKW, bräuchte. Der ältere Herr gab ihm darauf

50,- EURO. Der Tä. war damit jedoch nicht zufrieden und wollte mehr

Geld haben. Dieses lehnte der Herr aber ab. Der Tä. verschwand dann

schnell mit einem kleinen, schwarzen Pkw (Kennzeichen nicht bekannt).

In dem Fahrzeug saß noch ein jüngerer Mann, der jedoch nicht in

Erscheinung getreten war. Die drei Lederjacken (vermutl. alle aus

Kunstleder) sind quasi wertlos und vermutl. schon oft getragen

worden. Der Tä. wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre, ca. 180 cm,

dunkle Kleidung, südländisches Aussehen, korpulent, Glatze,

Drei-Tage-Bart, ungepflegte Erscheinung. Tipp der Polizei: Diese

Variante des Betruges kommt in unregelmäßigen Abständen immer wieder

vor. Oft werden in aller Regel ältere Personen an ihren Fahrzeugen

auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten angesprochen und Lederjacken

angeboten oder verschenkt. Die Tä. erzählen eine Geschichte, die mit

verschiedenen Variationen immer auf das Gleiche hinausläuft. „Sie

brauchen Geld“, weil sie alles verspielt haben oder weil ihre Mutter

todkrank in einer Klinik liegt. Die Täter sind oft mit Fahrzeugen mit

ausländischen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei warnt ausdrücklich

vor derartigen „Verkaufsaktionen“, da es sich bei den angebotenen

Lederjacken ausschließlich um Imitate von minderer Qualität handelt.

Bei konkreten Vorfällen oder verdächtigen Beobachtungen bitte die

Polizei über den kostenfreien Notruf 110 informieren.

