POL-AC: Mutmaßliche Pkw Aufbrecher gestellt

Eschweiler (ots) – Nachdem sich die Zahl der Diebstähle aus

Fahrzeugen im Bereich Eschweiler in den vergangenen Wochen erhöht

hatte, verstärkte die Aachener Polizei dort die offene und verdeckte

Präsenz. Nun konnten zwei mutmaßliche Pkw Aufbrecher auf frischer Tat

gestellt und festgenommen werden.

Zwei 17-jährige Männer, beide bereits als sog. „Intensivtäter“ bei

der Aachener Polizei geführt, hatten am 05.07.2019 um kurz nach 00.00

Uhr mehrere geparkte Autos in der Jahnstraße mit ihren Handys

abgeleuchtet und sich auffällig für das Fahrzeuginnere interessiert.

Kurz darauf schlug einer der beiden Männer mit einem Nothammer die

Scheibe eines Wagens ein. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung

konnten die beiden Männer von den Polizisten gestellt werden. Ein

Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen beide an. Die

Ermittlungen dauern an.(am)

