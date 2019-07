LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verletzt

Luisenthal – Landkreis Gotha (ots) – Gestern Abend verunfallte ein

Motorradfahrer auf der L 3427 an der Wegscheide bei Luisenthal. Der

45-Jährige kam gegen 17:45 Uhr mit seiner Yamaha aus Richtung Oberhof

gefahren und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge stürzte der Mann und verletzte sich dabei schwer. Ein

Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Straße war

im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden halbseitig

gesperrt. (jk)

