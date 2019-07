POL-LG: ++ Radladerschaufel beschädigt Pkw – Fahrer leicht verletzt ++ Klemmbrettbetrug gescheitert ++ Lenkrad ausgebaut und entwendet ++ … die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots) – Presse – 10.07.2019 ++

Lüneburg

Barum – „zehn Tage weggewiesen“

Einen 19-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht am

Spätnachmittag des 09.07.19 seine ein Jahr ältere Lebensgefährtin ins

Gesicht geschlagen zu haben, wurde von der Polizei für 10 Tage aus

der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Auch in der Vergangenheit soll der

Tatverdächtige der 20-Jährigen gegenüber schon gewalttätig gewesen

sein. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 19-Jährigen

ein.

Adendorf – „ausgelacht“

Bereits am frühen Abend des 05.07.19 sah sich eine 39-Jährige im

Kirchwald in Adendorf einem Exhibitionisten konfrontiert. Der ca. 50

Jahre alte Täter zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. Als sie ihn

daraufhin auslachte, hob der Täter sein in der Nähe liegendes Fahrrad

auf und fuhr damit davon. Die Tat ereignete sich um kurz nach 19.00

Uhr. Der Täter könnte evtl. nordafrikanischer Herkunft sein. Er hatte

zudem kurze Haare und einen grauen Vollbart. Hinweise nimmt die

Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg – Fahrrad von Grundstück entwendet

Ein schwarz-silbernes Damenrad Victoria, welches vom 08.07.19,

21.00 Uhr, bis zum 09.07.19, 11.00 Uhr, auf einem Grundstück im

Ostpreußenring angeschlossen abgestellt war, haben unbekannte Täter

gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert

Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215,

entgegen.

Lüneburg – versuchte Einbrüche

Zwischen dem 08.07.19, 17.00 Uhr, und dem 09.07.19, 07.30 Uhr,

haben unbekannte Täter versucht in einen Kindergarten in der

Hans-Heinrich-Stelljes-Straße einzubrechen. Die Täter beschädigten

ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Am 10.07.19,

gegen 03.35 Uhr, warf ein unbekannter Täter die Fensterscheibe einer

Bäckerei in der Straße Neue Sülze ein. Der Täter, der von einer

Zeugin bei der Tat beobachtet wurde, drang nicht in das Gebäude ein,

sondern entfernte sich vom Tatort. In beiden Fällen entstanden

Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die

Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg – Busfahrer macht Gefahrenbremsung – Fahrgast verletzt –

Zeugen gesucht

Bereits am 27.06.19, gegen 17.05 Uhr, fuhr ein 58-Jährige mit

einem Linienbus aus dem Kreisverkehr in die Soltauer Straße Richtung

stadtauswärts. Zeitgleich kam eine unbekannte Fahrerin mit einem

weißen Kleinwagen aus dem Oedemer Weg und bog nach links in die

Soltauer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des

herannahenden Busses. Die Busfahrerin führte eine Gefahrenbremsung

durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In Folge stürzte eine im

Bus befindliche 38-jährige Mitfahrerin und verletzte sich. Die schon

ältere Fahrerin des Kleinwagens setzte ihre Fahrt fort. Zeugen, die

Hinweise auf den weißen Pkw bzw. die Fahrerin haben, werden gebeten

sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung

zu setzen.

Lüneburg – Klemmbrettbetrug gescheitert

Zum wiederholten Male waren sogenannte Klemmbrettbetrüger in der

Lüneburger Innenstadt unterwegs. In der Regel geben sich Betrüger aus

dem südosteuropäischen Raum als taubstumm aus, wollen Unterschriften

und Geld für wohltätige Zwecke sammeln. In diesem Fall bat eine 23

Jahre alte Frau aus Rumänien einen Polizeibeamten, der privat

unterwegs war um Geld und eine Unterschrift. Statt einer Spende gab

es eine Anzeige und sowohl das Klemmbrett mit der Unterschriftenliste

und auch die bereits eingesammelten „Spenden“ wurden sichergestellt.

Brietlingen – Lenkrad ausgebaut und entwendet

Aus zwei Pkw der Marken Daimler BMW, die der Danziger Straße und

der Straße Am Bültenmoor abgestellt waren, haben unbekannte Täter in

der Nacht zum 10.07.19 Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Aus dem

Daimler bauten die Täter das Lenkrad aus, aus dem BMW bauten die

Täter das Navigations-/Unterhaltungssystem aus und nahmen es mit. Es

entstanden Schäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die

Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Brietlingen – Silo-Ballen von Unbekannten beschädigt

Unbekannte Täter haben die Folie von mehreren Silo-Ballen

zerschnitten, die in der Dorfstraße auf einer Hauskoppel gelagert

sind. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.07.19, 20.00 Uhr, und

dem 09.07.19, 10.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert

Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390,

entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Liepe – Zugmaul und Oberlenker gestohlen

Landwirtschaftliche Anbauteile, u.a. ein Zugmaul sowie einen

hydraulischen Oberlenker stahlen Unbekannte in der Nacht zum 09.07.19

unter einem Scheunendach in Liepe. Es entstand ein Sachschaden von

mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.

05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen – Radladerschaufel beschädigt Pkw – Fahrer leicht

verletzt

Ein Sachschaden von gut 4000 Euro entstand bei einem Vorfall in

den Nachmittagsstunden des 09.07.19 bei einer Kollision einer

Radladerschaufel mit einem vorbeifahrenden Pkw auf der Kreisstraße

41. Ein 51 Jahre alter Führer eines Radladers Caterpillar hatte gegen

16:40 Uhr an der Kreisstraße Arbeiten ausgeführt und war dabei mit

der Schaufel mit einem passierenden Pkw Ford eines 48-Jährigen

kollidiert. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zu den

Unfallumständen gibt es widersprüchliche Angaben der

Unfallbeteiligten. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Bad Bevensen, OT. Medingen – unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei

in den Nachtstunden zum 10.07.19 in der Waldstraße. Bei der Kontrolle

des Peugeot-Fahrers stellten die Beamten gegen 02:45 Uhr den Einfluss

von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Mann

räumte den Konsum von Drogen ein. Entsprechendes Strafverfahren

wurden eingeleitet.

Uelzen – … die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den

Nachmittagsstunden des 09.07.19 im Spottweg. Dabei waren insgesamt in

der 70 km/h-Zone neun Fahrer zu schnell unterwegs. Die

Tagesschnellste, eine 59 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, wurde mit 100

km/h gemessen.

