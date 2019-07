FW-LK Leer: Grasreste brannten in einem Wäldchen

Leer (ots) –

Die Feuerwehr Leer musste am Mittwochvormittag in die

Von-Jhering-Straße ausrücken. In einem kleinen Wäldchen neben einem

Kindergarten hatten aufmerksame Bürger ein Feuer bemerkt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war dann aber nur noch der

Brandgeruch festzustellen. Andere Passanten hatten das kleine Feuer

bereits ausgetreten. Es handelte sich um einen kleinen Haufen von

gemähtem Gras der sich aus unbekannten Gründen entzündet hatte.

Sicherheitshalber wurde noch etwas Wasser über die Brandstelle

gekippt.

++ 10.07.2019 – 11:26 ++ ++ Leer – Von-Jhering-Straße ++

