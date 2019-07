POL-PPWP: Vorfahrtsunfall – Frau leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) –

Gekracht hat es am Dienstagmorgen in Trippstadt. Ein 64-Jähriger

befuhr die Straße „Am Nabenberg“ und wollte links in die Straße „Am

Hochgericht“ abbiegen. Beim Abbiegevorgang prallte er mit seinem

Wagen gegen das Auto einer 49-Jährigen. Der Mann gab an, dass er beim

Linksabbiegen nur nach rechts geschaut hatte und daher die

vorfahrtsberechtigte Frau übersah. Die 49-Jährige erlitt beim Unfall

leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

