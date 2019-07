POL-W: RS Rettungswagen gestohlen-Täter in Köln gestellt

Wuppertal (ots) – In der vergangenen Nacht (10.07.2019, 00:30

Uhr), entwendete ein zunächst unbekannter Dieb auf der Burger Straße

in Remscheid einen Rettungswagen. Als die Rettungsdienst-Mitarbeiter

eine Person in ein Seniorenheim begleiteten, nutzte der Mann seine

Chance und fuhr mit dem Fahrzeug weg. Eine Ortung ergab einen

Standort in Köln. Dort konnten Kölner Polizisten, auch mit Hilfe

eines Hubschraubers, einen 40-Jährigen Antreffen, der für den

Diebstahl des Fahrzeugs verantwortlich ist. Da der polizeibekannte

Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, musste er eine

Blutprobe abgeben. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der

Kriminalpolizei. Der Rettungswagen befindet sich inzwischen wieder im

Dienst der Remscheider Feuerwehr. (sw)

