POL-SI: Rasern Einhalt geboten: Polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen

Netphen-Grissenbach

Am Dienstag (09.07.2019) hat die Polizei in Grissenbach drei Raser

auf der Siegtalstraße gemessen. Ein Motorradfahrer bretterte mit 85

km/h bei erlaubten 50 durch die geschlossene Ortschaft. Ein

BMW-Fahrer brachte es auf 86 km/h und bei dem im negativen Sinne

Schnellsten, handelte es sich um einen Opel-Fahrer, der mit satten

100 km/h doppelt so schnell wie erlaubt über die Straße „flog“. Die

Fahrer müssen mit Punkten, Bußgeldern und Fahrverboten rechnen. Wer

so verantwortungslos rast gefährdet sich und andere. Geschwindigkeit

ist der Killer Nr. 1 auf unseren Straßen. Halten Sie sich an die

Tempolimits!

