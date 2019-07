POL-KS: Unfallflucht: Umgestürzter Baum kracht auf Baumarktzaun; Polizei sucht LKW und genaue Unfallzeit

Kassel (ots) –

Am zurückliegenden Wochenende verursachte vermutlich ein LKW eine

Verkehrsunfallflucht in der Grifter Straße in Baunatal

Hertingshausen. Der LKW steht im Verdacht, beim Rangieren einen Baum

umgestürzt zu haben. Dieser beschädigte den Zaun eines dortigen

Baumarktes. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Nun suchen die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe Kassel Zeugen,

die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und die genaue Unfallzeit

geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers

Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall zwischen Freitagabend

und Montagmorgen. Die Beamten waren am Montagmorgen gegen 9:30 Uhr

über den umgestürzten Baum informiert worden. Er blockierte den

parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in Richtung Edermünde. Das

Wurzelwerk war noch im Boden verankert. Der Baum war oberhalb der

Wurzel abgebrochen. Die Beschädigungen am Baum reichten bis auf eine

Höhe von etwa vier Metern. Demnach dürfte ein LKW mutmaßlich beim

Zurücksetzen gegen den Baum gestoßen sein. Erst beim Beseitigen des

Baumes durch die Feuerwehr wurde bekannt, dass etwa zehn Meter des

Zauns eines dortigen Baumarktes ebenfalls beschädigt wurden.

Derzeit ist unklar, wann sich der Unfall zutrug. Daher bitten die

mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der

Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel Zeugen, die Hinweise

auf den Verursacher und die genaue Unfallzeit geben können, sich

unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu

melden.

