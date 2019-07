POL-TUT: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Vereinsheim

VS-Schwenningen (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 21.30 Uhr,

und Dienstag, 10.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in der

Gunnentalstraße in das Vereinsheim der Kleingärtner einzubrechen. Mit

einem Werkzeug hebelten die Täter mehrfach an der Eingangstür. Die

Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, so dass die Einbrecher nicht

in das Gebäude gelangten. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720

8500-0) entgegen.

