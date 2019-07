POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle versuchen Geldautomaten zu sprengen

Rüsselsheim (ots) – Auf den Geldautomaten einer Bank am Marktplatz

hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (10.07.) abgesehen.

Die Unbekannten versuchten nach derzeitigem Ermittlungsstand

mittels Gas das Gerät zu sprengen. Der Automat wurde allerdings nach

erster Einschätzung nur beschädigt.

Weil im Bereich des Bankgebäudes Gasgeruch wahrnehmbar war,

mussten Bewohner und auch Anwohner der angrenzenden Häuser

vorübergehend die Gebäude verlassen, konnten aber anschließend, nach

entsprechender Überprüfung der Feuerwehr, wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren.

Zwei Männer sollen nach der Tat auf einem Motorroller in Richtung

Mainufer geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete polizeiliche

Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief

bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat,

wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim

(Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Aufgrund des vermehrten Sprengens von Geldautomaten, auch in

anderen Bundesländern, wurde im Hessischen Landeskriminalamt eine

Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich ausschließlich mit diesem

Phänomen beschäftigt. Die erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittler,

die gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

sowie mit Unterstützung aller hessischen Polizeipräsidien agieren,

haben bereits jetzt große Fortschritte erzielt. So liegen

mittlerweile belastbare polizeiliche Erkenntnisse vor, dass die

Straftäter für die Begehung dieser Delikte aus umliegenden Ländern

anreisen und sich direkt nach der begangenen Tat mithilfe

hochmotorisierter Fahrzeuge, rücksichtsloser und für Dritte sehr

gefährlicher Fahrweise wieder ins Ausland absetzen.

Das Hessische Landeskriminalamt bittet Sie deshalb im Rahmen Ihrer

Bankgeschäfte grundsätzlich auf verdächtiges Verhalten von Personen

zu achten. Nach polizeilichen Erkenntnissen werden die späteren Ziele

im Vorfeld ausgekundschaftet. Die Täter betreten die Räumlichkeiten,

schauen sich die Gegebenheiten an, fertigen Bilder oder Videos und

verlassen die Örtlichkeit, ohne ein Bankgeschäft getätigt zu haben.

In dieser sogenannten „Vortatphase“ bewegen sich die Täter recht

unauffällig. Für die eigentliche Tatbegehung werden neben

hochmotorisierten auch unauffällige Kraftfahrzeuge

(Mittelklassewagen, Kleintransporter, etc.), oder auch Motorroller

genutzt.

Sollten Sie solche Auffälligkeiten feststellen, informieren Sie

direkt die Polizei unter der 110 und sprechen Sie die Mitarbeiter

bzw. Mitarbeiterinnen der jeweiligen Bank oder Sparkasse an. Sofern

es möglich ist, versuchen Sie sich Details zu merken. Für die Polizei

ist jeder Hinweis wichtig. Auch mit vermeintlich unwichtigen Details,

wie z.B. das Aussehen der Personen oder welche Sprache gesprochen

wurde, können Sie uns helfen, diese rücksichtslosen Straftäter zu

ergreifen. Treten Sie jedoch niemals an verdächtige Personen heran!

Rufen Sie umgehend die Polizei unter der 110!

Sollten Sie Zeuge einer Geldautomatensprengung werden, bringen Sie

sich direkt in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Betreten Sie

nach einer solchen Tat niemals die Räumlichkeiten, in denen es zur

Explosion gekommen ist! Sie bringen sich hierdurch in Gefahr.

Weiterhin ist es für die Arbeit der Polizei sehr wichtig, den Tatort

unverändert vorzufinden und untersuchen zu können. Sollten Sie im

Zusammenhang mit der Sprengung verdächtige Personen wahrnehmen,

achten Sie auf Details. Die Anzahl der beteiligten Personen, die

Kleidung oder die Sprache sind wichtige Hinweise für unsere

Ermittlerinnen und Ermittler. Auch das Fluchtfahrzeug sowie die

Fluchtrichtung der Täter sind von großer Bedeutung für einen

Ermittlungserfolg. Zeugen, die, ohne sich selbst in Gefahr gebracht

zu haben, Fluchtphasen mit dem Smartphone aufgenommen haben, gaben

der Polizei bereits wertvolle Hinweise.

