BPOL NRW: Ferienzeit ist Reisezeit! Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen

Nordrhein-Westfalen steht kurz vor Beginn der großen

Sommerferien-Reisewelle in diesem Jahr. Die Flughafen Düsseldorf GmbH

rechnet am ersten Ferienwochenende mit ca. 258.500 Reisenden. Damit

die Urlaubsfreude nicht schon am Flughafen endete, sollten Sie neben

Ihren Reiseunterlagen und Flugtickets auch auf die Gültigkeit ihrer

Reisedokumente achten. Ebenso sollten Reisende entsprechend der

Vorgaben der jeweiligen Airline rechtzeitig am Flughafen sein und

sich gleich nach dem Check-In umgehend zur Luftsicherheitskontrolle

begeben.

Hierzu ein paar Hinweise: Bitte informieren Sie sich schon vor

Reisebeginn über die Vorschriften für das Handgepäck! Je weniger

Handgepäck, desto zügiger die Sicherheitskontrolle! Die Vorschriften

bezüglich der Mitnahme von Flüssigkeiten und verbotener Gegenstände

im Handgepäck sind hierbei zu berücksichtigen.

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf,

Leitender Polizeidirektor Helge Scharfscheer: „Die Sicherheit des

Luftverkehrs und damit auch der Passagiere hat für uns oberste

Priorität. Um auch Wartezeiten möglichst gering zu halten, haben

Flughafengesellschaft, Bundespolizei und der beauftragte

Sicherheitsdienstleister abgestimmte Maßnahmen umgesetzt, um so dem

hohen Reisendenaufkommen Rechnung zu tragen.“

Mit der automatisierten Grenzkontrolle „EasyPASS“ können die

Reisenden ihre Grenzkontrolle am Flughafen ganz einfach selbst

erledigen. Dabei wird der elektronische Reisepass auf den Scanner

gelegt und anschließend ein kurzer Blick in die Kamera geworfen.

Bislang ist die Nutzung grundsätzlich nur Staatsangehörigen der

Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und

der Schweiz (CH) vorbehalten, wenn diese mindestens 18 Jahre alt

sind. Seit Mai 2017 ist die Nutzung von EasyPASS durch minderjährige

Staatsangehörige (ab 12 Jahren) von EU/EWR/CH am Flughafen Düsseldorf

möglich.

Auch rät die Bundespolizei die erforderlichen Ausweisdokumente vor

der Reise eingehend zu überprüfen. Dazu zählt auch, sich über die

Einreisevoraussetzungen des jeweiligen Ziellandes zu informieren.

Alle Hinweise können unter www.bundespolizei.de nachgelesen werden.

Wenn Sie dann noch bei der Anreise das mitgeführte Reisegepäck stets

im Auge behalten, dürfe einem guten Start in den Urlaub nichts im

Wege stehen.

Wir, die Bundespolizei, wollen, dass Sie sicher reisen!

