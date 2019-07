FW Bremerhaven: Wohnungsbrand „An der Mühle“

Bremerhaven (ots) – Am Mittwoch, den 10.07.2019 um 01:55 Uhr wurde

die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle durch Bewohner eines Wohnhauses

in der Straße „An der Mühle“ alarmiert, dass es in einer Wohnung

brennt.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle ergab die Erkundung, dass

eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

brannte. Eine Person machte sich am Fenster des ausgebauten

Dachgeschosses bemerkbar. Diese Person wurde über eine Drehleiter

gerettet.

Die anderen 24 Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus geführt

und rettungsdienstlich in einem Linienbus der BVV versorgt bzw.

betreut.

Eine Person musste, mit Verdacht auf Rauchvergiftung, in ein

Bremerhavener Krankenhaus transportiert werden.

Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem

C-Strahlrohr eingesetzt. Weitere Trupps unter Atemschutz

kontrollierten das gesamte Gebäude.

Der Wohnungsbrand war um 02:30 Uhr gelöscht. Anschließend wurde

das gesamte Gebäude mit einem Überdruckbelüftungsgerät belüftet.

Bis auf die Bewohner der Brandwohnung konnten alle anderen

Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach Abschluss der Tätigkeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei

übergeben.

Insgesamt waren 29 Einsatzbeamte der Feuerwehr Bremerhaven und ein

Notarzt am Einsatz beteiligt.

Kürzel: KRO

