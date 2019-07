LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lausnitz bei Neustadt/Orla (ots) – Am 09.07.2019 gegen 14.30 Uhr

befuhr ein 16-Jähriger mit seiner Simson S51 und einer 14-Jährigen

Sozia die B281 aus Richtung Pößneck in Richtung Neustadt/Orla. Hinter

dem Kleinkraftrad befuhr in gleicher Richtung ein Sattelzug die B281.

In Höhe Lausnitz b. Neustadt überholte der Sattelzug das

Kleinkraftrad. Dabei fuhr das Kleinkraftrad aus bisher ungeklärter

Ursache nach links und streifte den überholenden Sattelzug. Der

64-Jährige Fahrer des Sattelzuges leitete eine Gefahrenbremsung ein

und wich nach links aus. Dennoch konnte der Fahrer der Simson einen

Sturz nicht mehr verhindern. Er und seine 14-Jährige Sozia verletzten

sich dabei und kamen in ein Krankenhaus.

