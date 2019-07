POL-PDNW: Unfallflucht

Carlsberg-Hertlingshausen (ots) – Am Montag, 08.07.2019 zwischen

16:30 und 17:00 Uhr beschädigte ein weißer Kastenwagen mit grüner

Aufschrift in der Dorfstraße einen am Fahrbahnrand parkenden VW Polo.

Zeugen konnten die Ortskennung des Kastenwagens „LM-“ ablesen.

Vermutlich handelte es sich um einen Paketauslieferer. Zu welchem

Paketdienst er gehört ist allerdings nicht bekannt. Der Kastenwagen

musste wegen Gegenverkehrs anhalten und rangieren. Hierbei streift er

den geparkten VW Polo. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 800

EUR. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr weiter, ohne auszusteigen und

sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem weißen

Kastenwagen mit grüner Aufschrift nimmt die Polizei Grünstadt unter

Tel: 06359/9312-0 entgegen.

