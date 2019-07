POL-PDWIL: Radfahrer durch Sturz schwer verletzt

Kinheim (ots) – Am Sonntag, 07.07.2019, befuhr ein 55jähriger den

Radweg aus Kröv kommend in Richtung Kinheim. Kurz vor dem Ortseingang

Kinheim geriet er zu nah an die rechtsseitig gelegene Mauer und

leitete daraufhin eine Vollbremsung ein. Aufgrund dieser blockierte

das Vorderrad, so dass sich der Fahrer nach vorne überschlug. Durch

den Sturz wurde der 55jährige schwer verletzt. Vorbeifahrende

Radfahrer alarmierten den Rettungsdienst und betreuten den Verletzten

bis zum Eintreffen des Krankenwagens. Im Einsatz waren das DRK sowie

die Polizeiinspektion Wittlich.

