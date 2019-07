FW-MG: Ein Jahr später… Kleinbrand in Abfallentsorgungsbetrieb

Mönchengladbach-Neuwerk, 09.07.2019, 20:16 Uhr, Boettgerstraße (ots) –

Heute, genau vor einem Jahr, hielt ein Großbrand in einem

Abfallentsorgungsbetrieb auf der Boettgerstraße die Neuwerker

Bevölkerung und die gesamte Feuerwehr Mönchengladbach in Atem. Heute,

ein Jahr später, wollte es der Zufall, dass im gleichen

Abfallentsorgungsbetrieb eine Rauchentwicklung erneut zu einem

Feuerwehreinsatz führte. Aus ungeklärter Ursache entstand ein Brand

in einem aufgeschütteten Haufen Altmetall. Die alarmierte Feuerwehr

bekämpfte den Brand mit zwei C-Rohren. Ein Mitarbeiter der Firma

unterstützte die Einsatzkräfte durch einen Greifbagger, mit dem er

den Schrotthaufen umschichtete. Durch diese Maßnahme kannte der

Brandherd gezielt erreicht und abgelöscht werden. Nach etwa einer

halben Stunde war der Brand gelöscht.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I

Neuwerk), eine Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und

Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen

Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der

Berufsfeuerwehr mit insgesamt 30 Einsatzkräften.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 – Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.