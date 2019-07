LPI-SLF: Bodenverunreinigung durch ausgelaufenes Heizöl

Saalburg (ots) – Am 09.07.2019 in den Mittagsstunden wurde durch

einen 59-Jährigen eine größere Menge Heizöl mit einem Fahrzeug

transportiert. Das Transportbehältnis war undicht, sodass Heizöl

austrat und auf den Untergrund /die Straße lief. Der Verursacher

versuchte die ausgetretene Flüssigkeit zu binden, was nicht

vollumfänglich glückte. Aus diesem Grund kam die Feuerwehr zum

Einsatz. Gegen den Verursacher wurde eine Strafverfahren wegen

fahrlässiger Bodenverunreinigung eingeleitet.

