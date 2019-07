LPI-SLF: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Ziegenrück (ots) – Am 09.07.2019 wurde ein 27 Jähriger mit seinem

Pkw BMW fahrend in der Ortslage Ziegenrück festgestellt. Am Fahrzeug

war ein Kurzzeitkennzeichen angebracht, welches abgelaufen war. Nach

kurzer Nachfahrt wurde der Fahrer an der Wohnanschrift angetroffen

und mit dem Vorhalt konfrontiert. Gegen ihn wird ein Strafverfahren

wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die

Abgabenordnung eingeleitet.

