FW-PL: OT-Pasel. Schwelbrand in Kaminsohle eines Schornsteins rief Feuerwehr auf den Plan.

Plettenberg (ots) –

Gegen 17.10 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr mit den

Einheiten Feuer- und Rettungswache und Eiringhausen in den Ortsteil

Pasel alarmiert. Die Bewohner eines Wohnhauses in der Lindenallee

hatten Brandgeruch bemerkt und vermuteten einen Zusammenhang mit dem

Kamin, bzw. dem Kaminofen, welcher noch am Vortag betrieben wurde.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte diese dann mit Hilfe einer

Wärmebildkamera eine Erwärmung in der Kaminsohle, also im unteren

Bereich des Schornsteins in der Verbindung zur Bodenplatte, fest.

Hier war es offensichtlich aus noch nicht geklärter Ursache zu einem

Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr musste das Mauerwerk in diesem

Bereich aufstemmen, um den Brand mit Hilfe eines

Kohlenstoffdioxidlöschers abzulöschen. Das Brandgut wurde

anschließend ausgeräumt und ins Freie verbracht. Zur Kontrolle des

Kaminzuges wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht. Die

Einsatzkräfte von Wache und Eiringhausen konnten nach rund eineinhalb

Stunden wieder in ihre Standorte einrücken. Verletzt wurde niemand.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine

Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Plettenberg | Publiziert durch presseportal.de.