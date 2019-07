LPI-SLF: Diebstahl auf Baustelle

Ziegenrück (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am 09.07.2019 in

den Morgenstunden ein Nivelliergerät von einer Baustelle in der

Schulstraße in Ziegenrück. Der Beuteschaden beträgt ungefähr 200

Euro.

Zeugen gesucht!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Saalfeld | Publiziert durch presseportal.de.