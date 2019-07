POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Langenlonsheim, Tennisclub (ots) – Am Montag, 08.07.2019, in der

Zeit von 14.30 bis 14.40 Uhr parkte ein PKW Ford auf dem Parkplatz

gegenüber des Tennisclub Langenlonsheim, Am alten Mühlengraben.

Rechts neben dem Ford parkte ein weiteres Fahrzeug. Dessen Fahrer

stieß beim Öffnen der hinteren Tür gegen die Fahrertür des Ford. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Im geparkten Ford

saßen zwei 9- und 10-jährige Mädchen, die den Unfall mitbekommen

hatten. Allerdings konnten sie keine näheren Angaben zu dem Mann bzw.

dessen Fahrzeug machen.

