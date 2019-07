POL-WES: Sonsbeck – Folgenschwerer Verkehrsunfall

Xanten (ots) – Dienstag gegen 16:00 Uhr kam es in Sonsbeck zu

einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Radfahrer befuhr

zunächst den linken Radweg der Geldener Straße in Richtung Kevelarer

Straße. Diese querte er in Richtung Hochstraße. Dabei stiess er gegen

einen wartenden Pkw, der ihm das Queren der Straße ermöglichte. Ohne

sich um diesen Schaden zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt

fort. Auf der Hochstraße geriet er dann mit seinem Fahrrad in den

Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw eines

48-jährigen Mannes aus Sonsbeck. Mit schweren, aber nicht

lebensgefährlichen, Verletzungen wurde er mit einem

Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Geldern zugeführt. Das

Fahrrad des wohnungslosen Mannes wurde sichergestellt. Der

Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Wesel | Publiziert durch presseportal.de.