POL-S: Stadtbahn contra Pkw

Stuttgart-Nord (ots) – Bei einem Wendebahnmanöver hat am

Dienstagnachmittag (09.07.2019) in der Nordbahnhofstraße eine 64

Jahre alte Autofahrerin eine Stadtbahn übersehen und ist mit dieser

kollidiert. In der Bahn wurde ein Fahrgast verletzt und musste

ärztlich versorgt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von

rund 10.000 Euro. Die 64-jährige Dacia-Fahrerin war gegen 16.35 Uhr

in der Nordbahnhofstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der

Knappstraße wollte sie wenden und übersah die in die gleiche Richtung

fahrende Stadtbahn der Linie U12.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Stuttgart | Publiziert durch presseportal.de.