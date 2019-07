POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach Ivana Hranova und Kevin Kräge

Waiblingen (ots) – Am Montag, 08.07.2019 wurde die 40 Jahre alte

slowakische Staatsangehörige Ivana HRANOVA aus Remshalden als

vermisst gemeldet. Seither wird sie von der Polizei gesucht. Die als

sehr zuverlässig beschriebene Angestellte war nicht wie vereinbart am

vergangenen Freitag an ihrer Arbeitsstelle in Remshalden erschienen.

Sie wurde zuletzt am Mittwoch, 03.07.2019, gegen 21:30 Uhr gesehen

und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Frau Hranova ist circa 165

cm groß, von kräftiger Statur, hat osteuropäisches Aussehen, braune

Augen und lange schwarze Haare.

Momentan kann ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die

Kriminalpolizei Waiblingen hat deshalb am Dienstag eine

Sonderkommission mit 40 Beamten eingerichtet. In diesem Zusammenhang

richtet sich ein Tatverdacht gegen den 30 Jahre alten deutschen

Staatsangehörigen Kevin KRÄGE aus Weinstadt.

Der Tatverdächtige Kräge ist mit der Vermissten gut bekannt und

stand zumindest zweitweise in einer Beziehung zu dieser. Er hat

seinen Arbeitsplatz in der Nacht zum Dienstag, 09.07.2019 um 00:30

Uhr mit dem Geschäftswagen, Daimler-Benz, Smart Fortwo Coupe, Farbe

schwarz, grüne Aufschrift: „fresh company“ mit dem amtlichen

Kennzeichen: WN-FC 1003 unerlaubt und fluchtartig verlassen. Er ist

seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der Tatverdächtige und die Vermisste haben Bezüge ins Ausland,

weshalb die Soko nicht ausschließen kann, dass sich die Personen auch

im Ausland befinden.

Die Kriminalpolizei hat unter der Telefonnummer 07151/950-333 ein

Hinweistelefon eingerichtet und bittet dringend um Zeugenhinweise aus

der Bevölkerung!

Insbesondere fragt die Soko:

++ Wer hat die Vermisste Hranova seit Mittwoch, 03.07.2019, 21:30

Uhr gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

++ Wer stand seit Mittwochabend mit der Vermissten in Kontakt

(telefonisch, persönlich, soziale Netzwerke)?

++ Wer hat den Tatverdächtigen Kräge seit Dienstag, 09.07.2019,

00:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise zu seinem möglichen

Aufenthaltsort geben?

++ Wer hat den Smart Fortwo Coupe, Farbe schwarz, grüne

Aufschrift: „fresh company“, mit dem amtlichen Kennzeichen: WN-FC

1003 gesehen oder kann Angaben zu seinem Standort machen?

++ Wer kann sonst Hinweise geben, die zum Auffinden der Vermissten

und des Tatverdächtigen führen könnten?

Bilder der Vermissten, des Tatverdächtigen und des zuletzt

benutzten Fahrzeugs sind unter dem Link: https://fahndung.polizei-bw.

de/tracing/oeffentlichkeitsfahndung-nach-vermisster-person-und-tatver

daechtigem/ abrufbar. Um Veröffentlichung in den Medien mit Namen und

Bildern wird gebeten.

Bei Antreffen der Personen bitte unverzüglich über Notruf 110 die

Polizei verständigen und nicht an den Tatverdächtigen herantreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 0152/22559273

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

