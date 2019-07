POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person , LK VG

Ückermünde (ots) – Am 09.07.2019 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in

Wilhelmsburg, Grünhof 17 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der

78-jährige Fahrzeugführer des Pkw VW wollte von seinem Grundstück

fahren. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte er Gas und Bremse,

nachdem dieser rückwärts vom Grundstück fahren wollte. In der

weiteren Folge fuhr er rückwärts über die dortige Straße in das

gegenüberliegende Grundstück. Hier durchbrach er mit dem Pkw das

dortige Gartentor und kollidierte mit der Hauswand auf dem Grundstück

und kam dann zum Stehen. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von

zirka 8000,-Euro. Am Pkw entstand Totalschaden mit ca.6000 Euro. Bei

dem Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und wurde

ins Klinikum Ueckermünde verbracht.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

