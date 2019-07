POL-DA: Wald-Michelbach/Affolterbach: Geld aus Bank geraubt / Polizei fahndet nach Täter

Wald-Michelbach/Affolterbach (ots) – Mit einer Schusswaffe hat ein

Mann am Dienstag (9.7.) mehrere Tausend Euro aus einer Bankfiliale im

Ortsteil Affolterbach erbeuten können. Die Spur des Täters verlor

sich, als er in Richtung Beerfelden davonlief. Bei der sofort

ausgelösten Polizeifahndung wurden Spürhunde sowie der

Polizeihubschrauber eingesetzt. Der maskierte Mann soll auf seiner

Flucht aus einer Waffe geschossen haben, ohne dass jemand verletzt

worden sei. Der dunkel bekleidete Täter betrat nach ersten

Ermittlungen gegen 16.50 Uhr die Bank in der Hauptstraße als einziger

Kunde. Die Mitarbeiter bedrohte er mit der Schusswaffe und ließ sich

das Geld geben, bevor er flüchtete. Der gesuchte dunkel gekleidete

Räuber ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen

Sportjacke, Bluejeans, blauen Schuhen und einer dunklen Schildkappe

bekleidet. Auf der Flucht habe er die Maske, wie auch die Kappe,

abgenommen. Der Mann soll mit Odenwälder Dialekt gesprochen haben.

Wer Zeuge der Tat ist oder Hinweise zu dem gesuchten Täter geben

kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim

unter der 062521 – 706 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Matthias Brosch, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst (PvD)

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 – 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.