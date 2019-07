POL-K: 190709-9-K Schwerer Verkehrsunfall in der Kölner-Innenstadt

Köln (ots) – Am Dienstagnachmittag (9. Juli) ist ein Rollerfahrer

(29) bei einem Verkehrsunfall in der Kölner-Innenstadt schwer

verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen fuhr der junge Mann gegen

17.45 Uhr auf der Cäcilienstraße in Richtung Neumarkt. Als er sich in

Höhe der Nord-Süd-Fahrt befand, bog eine Autofahrerin (62) von dort

nach rechts ebenfalls auf die Cäcilienstraße. Um einen Zusammenstoß

zu verhindern, bremste der Kölner seinen Roller ab und stürzte.

Hierbei zog er sich erheblich Verletzungen zu. Rettungskräfte

brachten ihn in eine Klinik. Spezialisten des

Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützen die Einsatzkräfte bei der

Unfallaufnahme. Aktuell kommt es zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw)

