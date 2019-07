POL-PDLU: Amtshilfe bei Hausdurchsuchung nach Waffen (37-0307)

Römerberg (ots) – Am 09.07.2019 gegen 17:00 Uhr wurde durch die

Waffenbehörde der KV Rhein-Pfalz-Kreis mit richterlichem Beschluss

das Wohnhaus eines 63jährigen Mannes aus Römerberg hinsichtlich des

Auffindens eines Repetiergewehrs mit Wechselsystem und Munition

durchsucht. Dies erfolgte, da dem Mann die zunächst erteilte

waffenrechtliche Erlaubnis zwischenzeitlich entzogen wurde und er

Waffen nicht fristgerecht an die Waffenbehörde zurückgegeben hat. Die

Durchsuchungsmaßnahme wurde im Rahmen der Amtshilfe durch Kräfte der

Polizei Speyer und Spezialkräften der Polizei begleitet. Bei der

Durchsuchung konnte eine größere Menge Munition aufgefunden und durch

die Waffenbehörde sichergestellt werden. Die gesuchten Waffen fanden

sich in dem Anwesen nicht; deren Verbleib konnte jedoch nachträglich

ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.