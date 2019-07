LPI-J: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Jena/Saale-Holzlandkreis (ots) – Schwer verletzt wurde eine

Autofahrerin bei einem Unfall bei Jena-Zwätzen. Die Fahrerin eines VW

war gegen 14.50 Uhr auf der Naumburger Straße stadtauswärts

unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie zwischen dem

Ortsausgangsschild und der Abzweigung nach Neuengönna von ihrer

Fahrspur ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen

einen entgegenkommenden Lkw MAN. Dabei wurde die 63-jährige Frau

schwer verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den

Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand etwa

45.000 Euro Sachschaden. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Im VW

befand sich der Hund der Fahrerin. Er wurde bei dem Aufprall so

schwer verletzt, dass er am Unfallort verstarb. Die Bundesstraße

wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt, der

Verkehr umgeleitet. Da für den Lkw schweres Bergungsgerät benötigt

wurde, dauert die Bergung einige Zeit. Sie begann um 17.20 Uhr und

wird voraussichtlich etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen.

