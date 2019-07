POL-OB: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Oberhausen (ots) – Am 09.07.2019, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine

49jährige Audi-Fahrerin die Bebelstraße in Richtung Alstaden und

wollte nach links in die Erich-Rothenfußer-Straße (Zufahrt zum

Bero-Zentrum) einbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw Peugeot einer

entgegenkommenden 26jährigen Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es

zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die beiden Fahrerinnen und

zwei Mitfahrer (28 und 1 Jahr) im Peugeot leicht verletzt wurden. Mit

Rettungswagen wurden sie einem Oberhausener Krankenhaus zugeführt,

welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die

beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Die Bebelstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme

teilweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

(PT)

